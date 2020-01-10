Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Hatay'da, bir evde 25 kilo 750 gram esrar ve 20 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Hatay'da, bir evde 25 kilo 750 gram esrar ve 20 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün merkez Antakya ilçesindeki bir eve düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ev sahibi H.A. ile evdeki A.C. ve I.M, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri dün, narkotik köpeği "Akrep"in de katıldığı operasyonda, baskın yapılan evde yapılan aramalarda 133 pakette 25 kilo 750 gram esrar ile 20 bin uyuşturucu hap ele geçirmiş, Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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