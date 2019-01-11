Son Dakika Haberleri: Hatay'daki Yağışlar 78 Bin Dekar Tarım Alanına Zarar Verdi

Hatay'daki Yağışlar 78 Bin Dekar Tarım Alanına Zarar Verdi

1 saat önce

Hatay Valiliği, kentte son bir haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle Antakya, Kırıkhan, Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde, 26 yerleşim yerinde bin 820 üreticiye ait 78 bin dekar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Hatay'daki Yağışlar 78 Bin Dekar Tarım Alanına Zarar Verdi, System.String[]
Hatay Valiliği, kentte son bir haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle Antakya, Kırıkhan, Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde, 26 yerleşim yerinde bin 820 üreticiye ait 78 bin dekar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde bir süredir devam eden yağmur nedeniyle Antakya, Kırıkhan, Kumlu ve Reyhanlı ilçelerindeki tarım alanlarında su birikintileri oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, "İl genelinde bir süredir devam eden aşırı yağışlar nedeniyle Antakya, Kırıkhan, Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde, 26 yerleşim yerinde 78 bin dekar alan zarar gördü. Konuyla ilgili afet ön bildirim formları 9 Ocak'ta Tarım ve Orman Bakanlığına bildirilmiş olup, devam eden çalışmalar ile ilgili diğer afet tespit formları da ilerleyen günlerde bakanlığa iletilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Temizkan da zarar gören ekili alanlarla ilgili bilgi vererek, hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, yağışlar nedeniyle birçok ev de sular altında kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:46 Kaynak: AA

Kırıkhan, Antakya, Hatay, Güncel
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