Son Dakika Haberleri: Hatay'daki "Yanan Taş" Doğa Meraklılarının İlgisini Çekiyor

Hatay'daki "Yanan Taş" Doğa Meraklılarının İlgisini Çekiyor

1 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları zirvesinde bulunan "yanan taş" doğa meraklıların akınına uğruyor.

Hatay'daki
Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları zirvesinde bulunan "yanan taş" doğa meraklıların akınına uğruyor.

Kurtbağı mevkisinde metan gazı sızıntısıyla alev alan taşlar ve yakınındaki Zilli Şelalesi doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Bölgeye gezi düzenleyen Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü üyeleri de Kurtbağı mevkisinde 12 kilometrelik doğa yürüyüşü yaparak "yanan taşı" görüntüledi.

Yer altından sızan metan gazının taşların arasında alev almasıyla oluşan görüntü ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, yaptığı açıklamada, çok güzel bir gezi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Yanan taşın" çok ilginç olduğunu belirten Yakut, "Bölgede çok güzel fotoğraflar çektik. Doğa yürüyüşü yapmak da oldukça keyifliydi. Yanan taşı herkesin görmesini öneririz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:35 Kaynak: AA

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