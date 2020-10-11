Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 4

11.10.2020 09:54
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 4, System.String[]

Son dakika haberine göre YANGINI GÖREN İKİ GENÇ: GEL GEL, BURADA ŞENLİK VARHatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (2)Hatay'da 9 Ekim'de başlayan, dün kontrol altınabilen yangında zarar gören Belen ilçesindeki Fatih Mahallesi Petek Sitesi sakinlerinden Emine Özdemir (62), yangının...

YANGINI GÖREN İKİ GENÇ: GEL GEL, BURADA ŞENLİK VAR

Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (2)

Hatay'da 9 Ekim'de başlayan, dün kontrol altınabilen yangında zarar gören Belen ilçesindeki Fatih Mahallesi Petek Sitesi sakinlerinden Emine Özdemir (62), yangının bir andan büyüdüğünü ve evinin balkonuna sıçradığını söyledi. Oğlunun yardımıyla canını kurtarmayı başardığını kaydeden Özdemir, dışarı çıkarken iki gencin telefonla konuşmasına şahit olduğunu belirterek, "Yakanları göremedim ama o iki genç telefonda birine 'Gel gel burada şenlik var' dedi. O an polise söylemek aklıma gelmedi. Bizim burada torunlarımızın geleceği yandı. Çok kötüyüzö diye konuştu.

'YANARAK ÖLMEDİĞİMİZE ŞÜKREDİYORUZ'

Evi zarar gören bir diğer mahalle sakini, geri dönüşüm işçisi Veli Ayyıldız ise alevlerin bir anda evlerine ulaşmasıyla birlikte güvenlik güçlerinin kendilerini tahliye ederek başka bir bölgeye götürdüğünü söyledi. Geri döndüğünde ise evinin küle dönmüş odalarıyla karşılaştığını kaydeden Ayyıldız, hem maddi hem de manevi anlamda zarar gördüklerini dile getirdi. Yangının rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdüğünü ifade eden Ayıldız, "Yanarak ölmediğimize şükrediyoruz. Büyük üzüntü içerisindeyizö dedi.

Öte yandan, yangını soğutma çalışmaları sürerken mahalle sakinlerinin yangın sırasında cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde vatandaşların koşarak alevlerden kaçtığı ve bir kadının da otomobilin içinde yangını görüntülediği sırada ağladığı görüldü.

Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 4

Cep Telefonu, Hatay, Belen, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

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