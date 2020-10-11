Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (3) - Son Dakika

Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (3)
11.10.2020 11:34
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (3) HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILIYORHatay'ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda 9 Ekim'de başlayıp, Arsuz ve İskenderun ilçesindeki yerleşim yerlerine sıçrayan ve 33 saat sonra kontrol alınan yangının ardından,...
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (3)
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Hatay'ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda 9 Ekim'de başlayıp, Arsuz ve İskenderun ilçesindeki yerleşim yerlerine sıçrayan ve 33 saat sonra kontrol alınan yangının ardından, ekiplerin hasar tespit çalışmaları başladı. Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, defterdarlık ile Belen Belediyesi ekipleri, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Petek Sitesi'nde yangından zarar gören yerleşim yerlerini tek tek gezerek, not aldı.
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