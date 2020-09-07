Hatay'daki yangına karşı ateş tekniğiyle müdahale edildi - Son Dakika

Hatay'daki yangına karşı ateş tekniğiyle müdahale edildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangınına, karşı ateş tekniğiyle müdahale edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangınına, karşı ateş tekniğiyle müdahale edildi. Önceki gün öğle saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını 2 defa kontrol altına alınmasına rağmen rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle tekrar alevlendi. Yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler yangına, karşı ateş tekniğiyle müdahale etti. Akşam saatlerinde Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından yangın alanlarında incelemelerini sürdürdü. (Mehmet Bayrak - Alican Gümüş - Onur Akbulut/İHA)

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