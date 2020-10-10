Hatay'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

10.10.2020 14:40
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor, System.String[]

Hatay'ın Belen ilçesi yakınlarında dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın Belen ilçesi yakınlarında dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik ve Karahüseyinli mahalleleri arasında etkisini sürdürüyor.

Orman yangınına karadan çok sayıda ekip müdahale ederken, söndürme çalışmalarına rüzgarın durumuna göre hava araçları da destek veriyor.

Belen ilçe merkezi yakınlarındaki Petek Evler Mahallesi'nde çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde, alevler yeniden yükseldi.

Binalara yakın alandaki yangın nedeniyle bazı evler alevlerin arasında kaldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal da yangın bölgesindeki çalışmaları yerinde inceliyor.

"Sabotaj ihtimaliyle gözaltına alınanlar var"

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına ekiplerin müdahalesinin devam ettiği belirtildi.

Yangının henüz söndürülemediği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir. İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçe belediye itfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınanlar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotajla ilgili kesin bilgiye ulaşılamamıştır. Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır."

"İnşallah tüm yangınlar kontrol altına alınacak"

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, AA muhabirine, güvenlik güçlerinin sabotaj ihtimali üzerinde durduğunu söyledi.

Yangında 10 kişinin hafif yaralandığını, 20'nin üzerinde konut ve 5 aracın zarar gördüğünü kaydeden Gül, "Kısa zamanda inşallah tüm yangınlar kontrol altına alınacak. Bu işi kim yaptıysa yargı önünde hesabını vermesi için ne çalışma gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Valilik, Fatih, Belen, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika

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