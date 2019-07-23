Son Dakika Haberleri: HATAY DAMACANA ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK
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HATAY DAMACANA ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

45 dakika önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde motosiklet arkasına yüklenen su dolu damacana üzerinde seyahat eden bir kişi, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde motosiklet arkasına yüklenen su dolu damacana üzerinde seyahat eden bir kişi, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.İlçenin en işlek bölgelerinden biri olan PAC Meydanı'nda sürücüsü tarafından ön ve arka kısmına su dolu damacanalar yüklenen motosikleti görenler gözlerine inanamadı. Sürcüsünün yanı sıra motosiklete binen bir kişinin, damacana üzerine oturarak seyahat etmesi cep telefonlarıyla görüntülendi.
HATAY DAMACANA ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK
İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:25 Kaynak: DHA
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