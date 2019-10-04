Hatay'dan acı haber: 1 asker şehit oldu

Hatay'da Suriye sınır hattı kontrol noktasında devriye atan bir asker yoldan geçen traktörün çarpması sonucu şehit oldu.

Kaza, Altınözü ilçesi Bohşin-Suriye sınırının sıfır noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karanlıkta ilerleyen traktör sürücüsü yaya devriye atan askeri göremeyince çarptı. Kazada ağır yaralanan asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatılırken, traktörün sürücüsü de gözaltına alındı. Şehidin naaşının ise Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

(Mehmet Bayrak/İHA)