Hatay'dan Acı Haber: 1 Şehit
8 dakika önce
Hatay-Suriye sınırında nöbet bir asker, açılan ateş sonucu şehit düştü.
Hatay- Suriye
sınırında nöbet bir asker, açılan ateş sonucu şehit düştü.
Olay, Yayladağı
ilçesi Aşağıpulluyazı Hudut Karakolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sınır mevziinde nöbet tutan asker Mehmet Kaya
(21), Suriye tarafından açılan ateş sonucu başından ve sağ omzundan vuruldu. Şehit düşen asker, Yayladağı Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak ön otopsisi gerçekleşti. Siirt
nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Şehit Mehmet Kaya'nın naaşı daha sonra ambulansla Hatay Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Şehit Kaya, yarın yapılacak olan askeri törenle memleketine gönderilecek. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan açıklama
Hadiseyle ilgili açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı: "Yayladağı/Hatay sınır hattında 6 Nisan 2019 tarihinde nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadelerine yer verdi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:18 Kaynak: İHA
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