Hatay'dan Acı Haber Geldi
20 dakika önce
MSB: "Yayladağı/Hatay sınır hattında 6 Nisan 2019 tarihinde nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
MSB: "Yayladağı/Hatay sınır hattında 6 Nisan 2019 tarihinde nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:41 Kaynak: İHA
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