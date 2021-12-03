Üye Girişi
Hatay'dan Adana'ya getirilen 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'dan Adana'ya getirilen 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi

03.12.2021 14:13
Hatay'dan Adana'ya getirilen 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Adana'da, Hatay'dan kente getirilen 4 kamyon içerisinde 400 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Adana'da, Hatay'dan kente getirilen 4 kamyon içerisinde 400 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Hatay'dan Adana'ya çalıntı motosiklet sevk edileceği bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan talimata istinaden Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi D-400 karayolu üzerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında 4 kamyonda yapılan aramada yaklaşık 400 adet çalıntı motosiklet bulunduğu tespit edildi. Motosikletlerin Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan yediemin otoparkından çıkartıldıkları öğrenildi.

Sürücülerin motosikletleri nasıl çıkartıldıklarına dair herhangi bir belge ibraz edememesi üzerine de haklarında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Hatay'dan Adana'ya getirilen 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Motosiklet, Jandarma, Adana, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'dan Adana'ya getirilen 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi 14:10 Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi
İlyas Salman vasiyetini açıkladı: Ne imam isterim ne dede, ne haham isterim ne papaz! 14:00 İlyas Salman vasiyetini açıkladı: Ne imam isterim ne dede, ne haham isterim ne papaz! Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi 13:08 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi 12:31 Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın 12:22 Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez 11:53 Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı 11:01 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu 10:08 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu

Son Dakika Haberleri
14:12 Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor
14:09 Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi
14:08 Lahana yapraklarını vücudunuza sarınca ağrı kesiyormuş
13:59 İlyas Salman vasiyetini açıkladı: Ne imam isterim ne dede, ne haham isterim ne papaz!
13:58 Babasının feci şekilde dövdüğü 2 aylık Cihan bebekten güzel haber geldi! Yoğun bakımdan çıkarılmış
13:44 Cübbeli Ahmet'ten Erdoğan'a faiz tepkisi: Burası şeriat devleti mi! Yarım Nas olmaz!
13:32 Babasının işkence ettiği 2 aylık bebek yoğun bakımdan çıktı
13:25 Kazada öldü ama koyu renk giyindiği için yüzde 100 kusurlu sayıldı!
13:23 Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye bir Demirtaş çağrısı daha: Serbest bırakın!
13:18 3.5 yıldır kayıp olan Ahmet Sakak'ın iskeleti denizin dibinde bulundu! Telle aküye bağlayıp atmışlar
Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor         
14:13
Lahana yapraklarını vücudunuza sarınca ağrı kesiyormuş Lahana yapraklarını vücudunuza sarınca ağrı kesiyormuş         
14:08
Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız         
13:30
Babası feci şekilde dövmüştü! Türkiye'nin durumunu merak ettiği Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı Babası feci şekilde dövmüştü! Türkiye'nin durumunu merak ettiği Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı         
12:36
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı         
09:57
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 14:17:36. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'dan Adana'ya getirilen 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement