HATAY'DAN ALANYA'YA GELEN DEPREMZEDELER KAZA YAPTI 3 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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HATAY'DAN ALANYA'YA GELEN DEPREMZEDELER KAZA YAPTI 3 ÖLÜ, 4 YARALI

03.03.2023 11:05

Hatay'dan Antalya'nın Alanya ilçesine gelen depremzedelerin bulunduğu otomobille hafif ticari araç çarpıştı.

Hatay'dan Antalya'nın Alanya ilçesine gelen depremzedelerin bulunduğu otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kazada depremzedelerden İnci Güler (21), Başak Güler (21) ve Ali Can Güler (23) hayatını kaybetti, 4 depremzede yaralandı.

Olay, dün akşamüzeri D-400 karayolu Mahmutlar Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Emin Zan yönetimindeki otomobille T.E. idaresindeki hafif ticari araç kavşak girişinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki İnci Güler'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan Başak Güler, Ali Can Güler, Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan ise ambulanslarla yaralı olarak hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan Ali Can Güler ve Başak Güler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden ve yaralananların Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya gelen depremzedeler olduğu öğrenildi. Hafif ticari araç sürücüsü T.E. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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HATAY'DAN ALANYA'YA GELEN DEPREMZEDELER KAZA YAPTI 3 ÖLÜ, 4 YARALI HATAY'DAN ALANYA'YA GELEN DEPREMZEDELER KAZA YAPTI 3 ÖLÜ, 4 YARALI Alanya'da trafik kazasında depremzede 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Alanya'da trafik kazasında depremzede 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Son Dakika Güncel HATAY'DAN ALANYA'YA GELEN DEPREMZEDELER KAZA YAPTI 3 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: HATAY'DAN ALANYA'YA GELEN DEPREMZEDELER KAZA YAPTI 3 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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