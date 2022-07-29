Çağla Alara Pınarcı'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Çağla Alara Pınarcı'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

29.07.2022 15:32

Hatay'dan arkadaşıyla birlikte Kurban Bayramı tatili için geldiği İstanbul'da konser alanında fenalaşarak yaşamını yitiren 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı'nın ölümünden önceki anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Hatay'dan arkadaşıyla birlikte Kurban Bayramı tatili için geldiği İstanbul'da konser alanında fenalaşarak yaşamını yitiren 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı'nın ölümünden önceki anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, tatil için İstanbul'a gelen ve katıldığı konserde fenalaşarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı'nın ölüm nedeni araştırılırken, ölümünden önceki son görüntülere ulaşıldı.

Üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı, Hatay İskenderun'da yaşıyordu. Erkek arkadaşı Mehmet Ö.B. ile bayram tatili için İstanbul'a gitti. İki genç 16 Temmuz Cumartesi günü Harbiye'deki Küçükçiftlik Park'a gitti. Saat 21.45 sıralarında Pınarcı, bir anda fenalaşıp kendisini yere bıraktı. Arkadaşı Mehmet Ö.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Konser alanının dışına ambulans geldi. Burada genç kıza ilk müdahale yapıldı ve hastaneye kaldırıldı. Erkek arkadaşı da peşlerinden hastaneye gitti. Ancak Çağla Alara Pınarcı burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti, erkek arkadaşı ise sırra kadem bastı. Polis konser alanında inceleme yaparken, talihsiz gencin cansız bedeni üzerinde de otopsi yapıldı.

Bu arada, Çağla Alara Pınarcı memleketi Hatay'da Karaağaç Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Genç kızın sır ölümüyle ilgili soruşturma ise sürüyor.

YORUMLAR
500
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER, ÇATALCA ARİF NİHAT ASYA KÖY YAŞAM MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER, ÇATALCA ARİF NİHAT ASYA KÖY YAŞAM MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock ile bir araya geldi Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock ile bir araya geldi Kaçak Organ Nakli İçin Bulgaristan'dan Türkiye'ye Gelen 2 Kadın Şüpheli Suçüstü Yakalandı Kaçak Organ Nakli İçin Bulgaristan'dan Türkiye'ye Gelen 2 Kadın Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Kaynak: ANKA

İstanbul, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çağla Alara Pınarcı'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:31:53. #1.11#
SON DAKİKA: Çağla Alara Pınarcı'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement