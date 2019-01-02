Hatay'dan Askeri Sevkiyat Sürüyor
1 saat önce
Hatay'dan askeri sevkiyat sürüyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu öncesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor.
Hatay
'dan askeri sevkiyat sürüyor
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu öncesi, Hatay'ın Kırıkhan
ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor. Bugün çok sayıda askeri araç, Kırıkhan'dan geçerek Suriye
sınırına gitti. TSK
'nın Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik olası operasyonu öncesinde, birliklerinden yola çıkan komandolar da Kırıkhan'dan sivil otobüslerle sınıra doğru yola çıktı.
Sevkiyatta çok sayıda mühimmat, askeri araç da konuşlandırılacakları Şanlıurfa
sınır hattındaki askeri birliklere doğru hareket etti.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:15 Kaynak: İHA
TSK'dan Atıldıktan Sonra Hamallık Yapmaya Başlayan 'Kumpas Mağduru' Astsubay, Hukuk Mücadelesini Kazandı
İstanbullu Gelin Dizisindeki Göğüs Frikiği Sahnesi İzleyicileri Kızdırdı
Komşusunun Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Sapığa 100 Yıl Hapis
Milyonlarca Emeklinin Maaş Zammı, Yarın Açıklanacak Enflasyon Verisiyle Belli Olacak