Hatay'dan deprem bölgesine yardım - Son Dakika

Hatay'dan deprem bölgesine yardım
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Hatay'da, Dörtyol Belediyesi ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:13 Kaynak: AA
Hatay'da, Dörtyol Belediyesi ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı.
Kampanya kapsamında toplanan temel yaşam malzemeleri Elazığ'a gönderildi.
Dörtyol ilçesinde de ilkokul öğrencisi iki kardeş, kumbarada biriktirdikleri paraları Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için bağışladı.
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