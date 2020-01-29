Hatay'dan deprem bölgesine yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'dan deprem bölgesine yardım - Son Dakika

Hatay'dan deprem bölgesine yardım

6 saat önce

Hatay'da, Dörtyol Belediyesi ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı.

Hatay'da, Dörtyol Belediyesi ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı.

Kampanya kapsamında toplanan temel yaşam malzemeleri Elazığ'a gönderildi.

Dörtyol ilçesinde de ilkokul öğrencisi iki kardeş, kumbarada biriktirdikleri paraları Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için bağışladı.

Hatay'dan deprem bölgesine yardım

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:13 Kaynak: AA
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