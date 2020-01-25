Hatay'dan depremin yaşandığı Elazığ'a kurtarma ekibi ile yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'dan depremin yaşandığı Elazığ'a kurtarma ekibi ile yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Hatay'dan depremin yaşandığı Elazığ'a kurtarma ekibi ile yardım malzemesi gönderildi

7 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'dan bölgeye arama kurtarma ekibi ile yardım malzemeleri gönderildi.

Hatay'dan depremin yaşandığı Elazığ'a kurtarma ekibi ile yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'dan bölgeye arama kurtarma ekibi ile yardım malzemeleri gönderildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm imkanlarıyla deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Savaş, "Elazığ depreminden etkilenen vatandaşlarımız için arama kurtarma uzman ekiplerimiz ile gıda, battaniye, mont ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan 4 tırımız bölgeye yönlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Adana'nın Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da deprem bölgesine ulaştırılmak üzere temin ettikleri bir tır içme suyunun yola çıkarıldığını bildirdi.

Sivrice, Elazığ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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