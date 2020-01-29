Hatay'dan depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'dan depremzedelere yardım - Son Dakika

Hatay'dan depremzedelere yardım

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından toplanan yardım malzemeleri depremzedelere dağıtılmak üzere gönderildi.

Hatay'dan depremzedelere yardım, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından toplanan yardım malzemeleri depremzedelere dağıtılmak üzere gönderildi.


Kampanya kapsamında depremzedelere verilmek üzere alanda kurulan yardım çadırına vatandaşlar tarafından iki günde 1 tır dolusu battaniye, gıda, ısınmada kullanılan eşya ve çeşitli ürünlerden oluşan yardım malzemesi bağışlandı.


Yardım malzemeleri Elazığ'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere tıra yüklenerek sabahın erken saatlerinde deprem bölgesine gönderildi.


Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Ülkü Ocakları ile birlikte düzenledikleri kampanyada, battaniye ve ısınmada kullanılan eşyalar başta olmak üzere deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin toplandığını söyledi. Keskin, "Bizler karınca kararınca ilçe halkı olarak imkanlarımız ölçüsünde elimizden gelen katkıyı yapmak, orada sürdürülen çalışmalarda bizimde azda olsa katkımız olsun diyerek, Elazığlı kardeşlerimizin derdine çare olabilir miyiz düşüncesiyle vatandaşlarımızda desteği ile böyle bir kampanya düzenledik. Yardım çadırımıza katkı veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - HATAY

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
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