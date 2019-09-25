Son Dakika Haberleri: Hatay'dan diyarbakır'daki annelere destek
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Hatay'dan diyarbakır'daki annelere destek

1 saat önce

HATAY'da bir araya gelen 110 sivil toplum kuruluşunun üyeleri Diyarbakır'da HDP önünde 23 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.

Hatay'dan diyarbakır'daki annelere destek, System.String[]
HATAY'da bir araya gelen 110 sivil toplum kuruluşunun üyeleri Diyarbakır'da HDP önünde 23 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.
Ellerinde Türk bayrakları ile Antakya'daki Vali Ürgen Alanı'nda toplanan yüzlerce sivil toplum örgütü üyesi, 'Diyarbakır Anadolu', 'Terörü anneler bitirecek', 'Terörü lanetliyoruz, anneler ağlamasın' yazılı döviz ve pankartlar açtı. Memur Sen Kadın Komisyonu Başkanı Emel Tümkaya, Diyarbakır'daki annelerin feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak ve safları sıklaştırmak için alanlarda olduklarını söyledi. Türkiye'nin terörden çok çektiğini, terörün başladığı tarihten bu yana 20 bin çocuğun terör kurbanı olduğunu kaydeden Tümkaya, "Buradaki aileler 'Çocuklarımız elimizden alındı, kandırıldı' diye feryat ediyorlar. Çocukların yeri eğitimdir, çocukların elinde silah değil kalem olmalıdır. Kalbimizle yüreğimizle, insanlığımızla sonuna kadar Diyarbakırlı annelerimizin yanındayız. Bu sorunun çözümü için herkes elini taşın altına koymalıdır. Bu annelerimizin sesine ses verin. Bu annelerimizin isyanı teröre karşı bir isyandır" dedi.
Basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Antakya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:11 Kaynak: DHA
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