Son Dakika Haberleri: Hatay'dan gelen Türk, Arap, Kürt, Alevi ve Hristiyanları temsil eden gruplardan HDP önünde eylem...
Son Dakika Genel Hatay'dan gelen Türk, Arap, Kürt, Alevi ve Hristiyanları temsil eden gruplardan HDP önünde eylem...

Hatay'dan gelen Türk, Arap, Kürt, Alevi ve Hristiyanları temsil eden gruplardan HDP önünde eylem...

7 saat önce

Hatay'dan gelen Türk, Arap, Kürt, Alevi ve Hristiyanları temsil eden gruplardan HDP önünde eylem yapan annelere destek.

Hatay'dan gelen Türk, Arap, Kürt, Alevi ve Hristiyanları temsil eden gruplardan HDP önünde eylem yapan annelere destek

Hatay'dan gelen Türk, Arap, Kürt, Alevi ve Hristiyanları temsil eden gruplardan HDP önünde eylem...

Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
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