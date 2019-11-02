Hatay'dan gelen Türk, Arap, Kürt, Alevi ve Hristiyanları temsil eden gruplardan HDP önünde eylem...
7 saat önce
Hatay'dan gelen Türk, Arap, Kürt, Alevi ve Hristiyanları temsil eden gruplardan HDP önünde eylem yapan annelere destek.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
Hatay'dan gelen Türk, Arap, Kürt, Alevi ve Hristiyanları temsil eden gruplardan HDP önünde eylem yapan annelere destek
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