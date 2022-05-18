Hatay'dan KKTC'ye ilk seferini yapacak deniz otobüsü tanıtıldı - Son Dakika
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Hatay'dan KKTC'ye ilk seferini yapacak deniz otobüsü tanıtıldı

18.05.2022 21:56
Hatay'dan KKTC'ye ilk seferini yapacak deniz otobüsü tanıtıldı

Hatay'dan ilk seferini yarın KKTC'ye yapacak Hatay Deniz Otobüsü (HADO) tanıtıldı.

Hatay'dan ilk seferini yarın KKTC'ye yapacak Hatay Deniz Otobüsü (HADO) tanıtıldı.

Arsuz Madenli Yat Limanı'ndaki tanıtım toplantısında konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, projenin önemine değindi.

Dünyadaki en büyük savaşların ekonomik savaş olduğunu dile getiren Savaş, herkesin kendi coğrafyasındaki imkanları ekonomiye dönüştürmek için çalıştığını belirtti.

Bunlardan birinin turizm, diğerinin de ticaret olduğunu vurgulayan Savaş, "Biz bunu ekonomik kazanç sağlamak için yapmadık. Bu konunun stratejik bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Kıbrıs'taki yakınlaşmamızın artması, oradaki insanlarımızla kalplerimizin değil aynı zamanda fiziken de yakınlaşmamız, öğrencilerimizin rahat gidip gelebilmesi, Hatay'ın turizmden alacağı payı en üst seviyeye çıkartmak sadece bizim öğrencilerimiz ve onların aileleri değil, oraya giden herkesi Hatay'a çekebilmek için yaptık. Türk bayrağının uluslararası sularda gezmesi bizim için ayrıca psikolojik bir övünç kaynağı olacaktır. Bugün bunun sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaş, projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yarın ilk seferini KKTC'ye yapacak HADO'nun açılış kurdelesi kesildi.

İlk seferin "01" numaralı koltuğunu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş satın aldı.

Daha sonra protokol ve davetliler deniz otobüsünü gezdi.

Programa, CHP Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin, İsmet Tokdemir ile Mehmet Güzelmansur, Arsuz Kaymakamı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, İskenderun Deniz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Kutlu ile İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve davetliler katıldı.

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Lütfü Savaş: 'Hado ile Türkiye'nin İlk ve Tek Belediye Eliyle Uluslararası Yolcu Taşımacılığını Yapıyoruz' Lütfü Savaş: 'Hado ile Türkiye'nin İlk ve Tek Belediye Eliyle Uluslararası Yolcu Taşımacılığını Yapıyoruz' HADO ilk seferine KKTC'ye yapıyor HADO ilk seferine KKTC'ye yapıyor
Kaynak: AA

Kıbrıs, Savaş, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'dan KKTC'ye ilk seferini yapacak deniz otobüsü tanıtıldı - Son Dakika


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