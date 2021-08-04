Hatay'dan kötü haber! 5 ilimizde devam eden yangınlara bir yenisi daha eklendi - Son Dakika

Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli'de mücadele sürerken bir ilde daha yangın çıktı

Günlerdir süren orman yangınları ülkemizi ateş çemberine döndürdü. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü.

Denizli-Buldan

161 YANGIN KONTROL ALTINDA

Alevlerle mücadelenin 8. gününde İletişim Başkanlığı, Türkiye'deki son durumu açıkladı. 28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında birçok şehirde orman yangını çıktı. Bu yangınlardan 161'i kontrol altına alındı.

Antalya-Manavgat

HATAY'DA DA YANGIN BAŞLADI

Yangınlarla ilgili bir kötü haber de Hatay'dan geldi. Dörtyol ilçesi Şifalısu mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz ve yer ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin de destek verdiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Hatay-Dörtyol

Hatay ile birlikte, ülke genelinde 14 noktada yangınların devam ettiği iller şöyle: