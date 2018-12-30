Son Dakika Haberleri: Hatay'dan Mardin'e Tank Sevkıyatı

Hatay'dan Mardin'e Tank Sevkıyatı

1 saat önce

Hatay'dan Mardin'e tank sevkıyatıŞANLIURFA - Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere Hatay'dan yola çıkan tanklar, tırların üzerinde Mardin'e gitti.

Hatay'dan Mardin'e tank sevkıyatı

ŞANLIURFA - Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere Hatay'dan yola çıkan tanklar, tırların üzerinde Mardin'e gitti.
Hatay'dan yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden geçti. Otoyoldan ilerleyen tank yüklü tırlar, Şanlıurfa'nın Çamlıdere kırsal Mahallesinden Mardin yoluna girdi. Viranşehir ilçesinden geçen askeri konvoy, Mardin'e gitti. Tankların Mardin'in Suriye sınırına gideceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:07 Kaynak: İHA

Suriye, Hatay, Mardin, Genel
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