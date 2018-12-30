Hatay'dan Mardin'e Tank Sevkıyatı
1 saat önce
Hatay'dan Mardin'e tank sevkıyatıŞANLIURFA - Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere Hatay'dan yola çıkan tanklar, tırların üzerinde Mardin'e gitti.
Hatay
'dan Mardin
'e tank sevkıyatı
ŞANLIURFA - Suriye
sınırında konuşlandırılmak üzere Hatay'dan yola çıkan tanklar, tırların üzerinde Mardin'e gitti.
Hatay'dan yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinden geçti. Otoyoldan ilerleyen tank yüklü tırlar, Şanlıurfa'nın Çamlıdere
kırsal Mahallesinden Mardin yoluna girdi. Viranşehir ilçesinden geçen askeri konvoy, Mardin'e gitti. Tankların Mardin'in Suriye sınırına gideceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:07 Kaynak: İHA
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