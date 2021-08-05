Hatay'dan Muğla'daki yangın bölgesine destek - Son Dakika

Hatay'da Yayladağı Belediyesi ile Yayladağı Kadın Kooperatifi tarafından temin edilen 5 bin kullanımlık kantaron yağı ve kremi Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangın bölgesine gönderildi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınlar nedeniyle bölgeye destek olmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Köyceğiz ilçesindeki yangından dolayı yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların yaralarına merhem olmak istediklerini anlatan Yalçın, bu kapsamda Yayladağı Kadın Kooperatifi ile hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 3 bin kullanımlık kantaron yağı ile 2 bin kullanımlık kantaron kreminin yangın bölgesindeki vatandaşlarla orman çalışanlarına gönderildiğini belirtti.

Ülkedeki devam eden yangınlardan etkilenen tüm görevli ve vatandaşların her zaman yanında olduklarını aktaran Yalçın, "Yangın bölgesini üzüntüyle takip ediyoruz. Bölgede gece gündüz büyük özveriyle yangınların söndürülmesinde emek sarf eden başta orman işçileri, güvenlik güçlerimiz ve destek olan vatandaşlarımıza minnettarız. Bizde destek olmak, bir nebze de olsa yaraları sarmak adına kantaron yağı ve kremi gönderdik." diye konuştu.