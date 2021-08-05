Üye Girişi
Hatay'dan Muğla'daki yangın bölgesine destek - Son Dakika

Hatay'dan Muğla'daki yangın bölgesine destek

05.08.2021 13:14
Hatay'dan Muğla'daki yangın bölgesine destek, System.String[]

Hatay'da Yayladağı Belediyesi ile Yayladağı Kadın Kooperatifi tarafından temin edilen 5 bin kullanımlık kantaron yağı ve kremi Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangın bölgesine gönderildi.

Hatay'da Yayladağı Belediyesi ile Yayladağı Kadın Kooperatifi tarafından temin edilen 5 bin kullanımlık kantaron yağı ve kremi Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangın bölgesine gönderildi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınlar nedeniyle bölgeye destek olmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Köyceğiz ilçesindeki yangından dolayı yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların yaralarına merhem olmak istediklerini anlatan Yalçın, bu kapsamda Yayladağı Kadın Kooperatifi ile hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 3 bin kullanımlık kantaron yağı ile 2 bin kullanımlık kantaron kreminin yangın bölgesindeki vatandaşlarla orman çalışanlarına gönderildiğini belirtti.

Ülkedeki devam eden yangınlardan etkilenen tüm görevli ve vatandaşların her zaman yanında olduklarını aktaran Yalçın, "Yangın bölgesini üzüntüyle takip ediyoruz. Bölgede gece gündüz büyük özveriyle yangınların söndürülmesinde emek sarf eden başta orman işçileri, güvenlik güçlerimiz ve destek olan vatandaşlarımıza minnettarız. Bizde destek olmak, bir nebze de olsa yaraları sarmak adına kantaron yağı ve kremi gönderdik." diye konuştu.

Yayladağı, Yangın, Hatay, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'dan Muğla'daki yangın bölgesine destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fındık üreticilerinin gözü Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamada! Fındık taban fiyatının 35 TL olmasını istiyor 14:12 Fındık üreticilerinin gözü Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamada! Fındık taban fiyatının 35 TL olmasını istiyor Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları 14:05 Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var? 13:55 Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?
Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi 13:44 Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi Yatağında ölü bulunan sevgilisi nedeniyle gözaltında olan Ümitcan Uygun'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama: 2 şüpheli daha var 13:33 Yatağında ölü bulunan sevgilisi nedeniyle gözaltında olan Ümitcan Uygun'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama: 2 şüpheli daha var Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum 13:13 Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum
Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı 13:07 Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor 11:30 Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor

Son Dakika Haberleri
14:13 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu
14:12 Fındık üreticilerinin gözü Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamada! Fındık taban fiyatının 35 TL olmasını istiyor
14:04 Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları
14:03 Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık
13:54 Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?
13:51 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenecek
13:44 Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi
13:41 THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar
13:30 EURO 2020 finalinde İngiltere Milli Takımı oyuncuları Saka, Rashford ve Sancho'ya ırkçı saldırılar yapan 11 kişi tutuklandı
13:13 Afetler nedeniyle KOSGEB desteğinde limit 100 bin liradan 250 bin liraya yükseldi
Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu         
14:13
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık         
14:03
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenecek 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenecek         
13:51
THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar         
13:41
Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi         
13:16
Caner Erkin'in yerine gelen 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp, imzayı attığı gibi antrenmana çıktı Caner Erkin'in yerine gelen 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp, imzayı attığı gibi antrenmana çıktı         
13:10
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu         
11:22
"Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı         
11:04
Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var         
10:57
Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir         
10:52
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız         
09:36
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 14:17:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'dan Muğla'daki yangın bölgesine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement