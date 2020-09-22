Hatay'dan öğrencilere defne sabunu - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan defne sabunları 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmek üzere yola çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullarından uzak kalan öğrenciler için verdiği 40 dakikalık teneffüs sözü sonrası başlatılan kampanyaya Hatay Büyük şehir Belediyesi defne sabunu ile destek verdi. Büyükşehir ekipleri tarafından hazırlanan defne sabunları 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmek üzere yola çıktı.

Defne sabunları ilk olarak Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecilerine teslim edildi. Hazırlanan diğer defne sabunlarını da Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere hediye etmek için harekete geçen ekipler, Başkan Lütfü Savaş'ın mektubunu da defne sabunları ile birlikte gönderdi.

Mektubunda öğrencilere hijyen konusunda özenli olmaları gerektiğini hatırlatan Başkan Savaş, tüm öğrencilere başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi. - HATAY