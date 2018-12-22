Hatay'dan Şanlıurfa Sınırına Askeri Sevkiyat Başladı
3 saat önce
Hatay sınırından Şanlıurfa-Suriye sınırına askeri personel ve 40 askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Hatay
sınırından Şanlıurfa- Suriye
sınırına askeri personel ve 40 askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinde bugün hareketlilik yaşandı. Şanlıurfa'nın Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Hatay'dan gönderilen askeri personel ve 40 zırhlı askeri araç, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattına doğru hareket etti. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:36 Kaynak: İHA
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