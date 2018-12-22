Son Dakika Haberleri: Hatay'dan Şanlıurfa Sınırına Askeri Sevkiyat Başladı

Hatay'dan Şanlıurfa Sınırına Askeri Sevkiyat Başladı

3 saat önce

Hatay sınırından Şanlıurfa-Suriye sınırına askeri personel ve 40 askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Hatay'dan Şanlıurfa Sınırına Askeri Sevkiyat Başladı, System.String[]
Hatay sınırından Şanlıurfa- Suriye sınırına askeri personel ve 40 askeri araç sevkiyatı yapıldı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bugün hareketlilik yaşandı. Şanlıurfa'nın Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Hatay'dan gönderilen askeri personel ve 40 zırhlı askeri araç, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattına doğru hareket etti.

(İsmet Biçen/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:41 Kaynak: İHA

Kırıkhan, Suriye, Hatay, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Çarşamba Günü Beklenen Kar Yağışı Megakenti Günlerce Esir Alacak Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu

ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:20:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'dan Şanlıurfa Sınırına Askeri Sevkiyat Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]