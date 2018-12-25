Son Dakika Haberleri: Hatay'dan Şanlıurfa Sınırına Tank Sevkiyatı

Hatay'dan Şanlıurfa Sınırına Tank Sevkiyatı

15 dakika önce

Hatay'dan Şanlıurfa sınırına tank sevkiyatıHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa-Suriye sınırına askeri mühimmat ve askeri tanktan oluşan yaklaşık 30 araç sevk edildi.

Hatay'dan Şanlıurfa sınırına tank sevkiyatı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa- Suriye sınırına askeri mühimmat ve askeri tanktan oluşan yaklaşık 30 araç sevk edildi.
Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Hatay'dan gönderilen tırlara yüklü 30'a yakın tank Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattına doğru hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:24 Kaynak: İHA

Kırıkhan, Hatay, Şanlıurfa, Genel
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