Hatay'dan Şanlıurfa Sınırına Tank Sevkiyatı
53 dakika önce
Hatay'dan Şanlıurfa-Suriye sınırına 15 tank ve askeri mühimmat sevk edildi.
Hatay
'dan Şanlıurfa- Suriye
sınırına 15 tank ve askeri mühimmat sevk edildi.
Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinden, Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen tırlara yüklü 15 tank, Kilis
'in Elbeyli
ilçesi sınır hattına doğru hareket etti. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:55 Kaynak: İHA
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