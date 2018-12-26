Hatay'dan Şanlıurfa Sınırına Tank Sevkiyatı
1 saat önce
Hatay'dan Şanlıurfa sınırına tank sevkiyatıHATAY - Hatay'dan Şanlıurfa-Suriye sınırına 15 tank ve askeri mühimmat sevk edildi.
Hatay
'dan Şanlıurfa
sınırına tank sevkiyatı
HATAY - Hatay'dan Şanlıurfa- Suriye
sınırına 15 tank ve askeri mühimmat sevk edildi.
Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinden, Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen tırlara yüklü 15 tank, Kilis
'in Elbeyli
ilçesi sınır hattına doğru hareket etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:18 Kaynak: İHA
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