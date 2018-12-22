Son Dakika Haberleri: Hatay'dan Şanlıurfa'ya Dev Askeri Sevkiyat

Hatay'dan Şanlıurfa'ya Dev Askeri Sevkiyat

5 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon öncesi Hatay'dan Şanlıurfa sınırına büyük çaplı askeri sevkiyat gerçekleşti.

Hatay'dan Şanlıurfa'ya Dev Askeri Sevkiyat, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon öncesi Hatay'dan Şanlıurfa sınırına büyük çaplı askeri sevkiyat gerçekleşti.

Hatay'dan Şanlıurfa sınırına yapılan sevkiyat, Kırıkhan- Hassa karayolunda görüntülendi. Çok sayıda askeri personel, ZPT araçları, mühimmat yüklü araçlar ve ÖSO'ya ait uçaksavarların Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:09 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Hatay, 3. Sayfa
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