Hatay'dan Şanlıurfa'ya Dev Askeri Sevkiyat
5 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon öncesi Hatay'dan Şanlıurfa sınırına büyük çaplı askeri sevkiyat gerçekleşti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon öncesi Hatay
'dan Şanlıurfa
sınırına büyük çaplı askeri sevkiyat gerçekleşti.
Hatay'dan Şanlıurfa sınırına yapılan sevkiyat, Kırıkhan- Hassa
karayolunda görüntülendi. Çok sayıda askeri personel, ZPT araçları, mühimmat yüklü araçlar ve ÖSO'ya ait uçaksavarların Şanlıurfa'nın Suriye
sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:09 Kaynak: İHA
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