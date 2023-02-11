Hatay'dan şaşkına çeviren görüntü; binanın dış duvarı, komşu binanın iç duvarı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'dan şaşkına çeviren görüntü; binanın dış duvarı, komşu binanın iç duvarı

11.02.2023 11:23
Hatay'dan şaşkına çeviren görüntü; binanın dış duvarı, komşu binanın iç duvarı

HATAY'ın Antakya ilçesinde, yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı görüldü.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı görüldü. Bitişik inşa edilen iki binadan biri çökünce geri duvardaki televizyon, tablo ve çerçeve kaldı.

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bina, görenleri şaşkına çevirdi. İlçe merkezindeki Uzun Çarşı'ya yakın noktadaki enkazı görenler, yan binanın yıkılmadığını fark etti. İncelendiğinde ise yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı görüldü. Bitişik inşa edilen 2 binadan 1'i depremin büyüklüğüyle çökünce odanın duvarına asılı televizyon, tablo, çerçeve ve kitaplık ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Hatay'dan şaşkına çeviren görüntü! Yıkılan binanın iç duvarı, komşu binanın dış duvarı Hatay'dan şaşkına çeviren görüntü! Yıkılan binanın iç duvarı, komşu binanın dış duvarı Artçı sarsıntılar arasında 7. katta mahsur kalan kediyi kurtardı Artçı sarsıntılar arasında 7. katta mahsur kalan kediyi kurtardı Antakya'da 2 yaşındaki çocuk depremin 122'nci saatinde enkazdan kurtarıldı Antakya'da 2 yaşındaki çocuk depremin 122'nci saatinde enkazdan kurtarıldı

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'dan şaşkına çeviren görüntü; binanın dış duvarı, komşu binanın iç duvarı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:33 Deprem bölgesi Gaziantep'te 80 bin vatandaşın barınması için 17 bin çadır kuruldu
12:23 Hayatını sabah namazına borçlu! Hataysporlu futbolcu depremde canını saniyelerle kurtardı
12:16 Kahramanmaraş'ta dumanların yükseldiği dağ ile ilgili AFAD'dan açıklama: Basit bir kütle hareketi
12:16 Depremde kızını kaybeden usta oyuncu Orhan Aydın'ın hali yürek yaktı
11:09 Depremin merkez üssü felaketin 6'ıncı gününde havadan görüntülendi
11:46 Bakan Akar: 25 bin Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde görev alıyor
11:58 Yıkılan binanın başında konuşan görevlinin anlattıkları ihmalkarlığı gözler önüne serdi
11:00 Enkazdan 96 saat sonra kurtarılan öğretim görevlisi, belgeselde gördüğü yöntem sayesinde hayatta kalmış
11:41 121 saat sonra enkazdan çıkarılan Menekşe teyzenin ilk sözü ağlattı: Dünya var mıymış?
11:40 Enkazdaki Fenerbahçeli minik Elif ile Trabzonlu kurtarma ekibinin diyaloğu gözleri doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2023 12:54:13. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'dan şaşkına çeviren görüntü; binanın dış duvarı, komşu binanın iç duvarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement