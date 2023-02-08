Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam etti.
Çalışma yürüten ekipler zamanla yarışırken sanayi mevkiinde bir enkazdan ses alındı. Ses alınan bölgede 3 saat çalışma yapan ekipler sabahın ilk ışıklarına doğru 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ulaştı.
Ulaşılan çocuk ekipler tarafında kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › 5 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! 51 saat sonra enkazdan çıkarıldı - Son Dakika