5 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! 51 saat sonra enkazdan çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

5 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! 51 saat sonra enkazdan çıkarıldı

08.02.2023 08:51

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremde en çok yıkımın yaşandığı şehirlerin başında Hatay geliyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede bir enkazdan gelen sesi duyan ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından 5 yaşındaki kız çocuğunu depremin 51'inci saatinde sonra sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam etti.

Hatay'dan sevindirici haber: 51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı

3 SAATLİK ÇALIŞMA YAPILDI

Çalışma yürüten ekipler zamanla yarışırken sanayi mevkiinde bir enkazdan ses alındı. Ses alınan bölgede 3 saat çalışma yapan ekipler sabahın ilk ışıklarına doğru 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ulaştı.

Hatay'dan sevindirici haber: 51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı

HASTANEYE KALDIRILDI

Ulaşılan çocuk ekipler tarafında kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Depremden 50 saat sonra gelen mutluluk: 1 çocuk, 2 kadın enkazdan böyle kurtarıldı Depremden 50 saat sonra gelen mutluluk: 1 çocuk, 2 kadın enkazdan böyle kurtarıldı Depremzede ailenin tedavisi Zonguldak'ta sürüyor Depremzede ailenin tedavisi Zonguldak'ta sürüyor Hatay'daki depremde Rizeli aile hayatını kaybetti Hatay'daki depremde Rizeli aile hayatını kaybetti

Kahramanmaraş, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! 51 saat sonra enkazdan çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:58 "Burası benim evimdi" diyen futbolcudan Hatay'ı vuran deprem sonrası duygusal paylaşım
11:40 DSÖ, deprem için 3. seviye acil durum ilan etti
10:58 91 komando Erzincan'dan deprem bölgesine dualar eşliğinde uğurlandı
11:42 Yunan devlet televizyonu, sabah haberlerini Kazım Koyuncu'nun duygusal şarkısıyla açtı
11:37 Komşuda da gündem deprem! Yunan devlet televizyonu, sabah haberlerini Kazım Koyuncu'nun şarkısıyla açtı
11:28 Belediye başkanı ekmeğin 14 liraya satıldığı fırına gidip hesap sordu
11:22 Ekmeğin 14 liraya satılması büyük tepki çekmişti! Belediye başkanı fırına gidip hesap sordu
10:56 Dünya basını Türkiye'yi konuşuyor: Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri
11:19 Galatasaraylı futbolcu Mertens ile eşi, depremzedeler için yardıma koştu
10:59 Enkaz altındaki kız çocuğunun sözleri herkesi ağlattı: Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu baba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2023 12:10:16. #1.13#
SON DAKİKA: 5 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! 51 saat sonra enkazdan çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement