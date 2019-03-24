Hatay'dan Sınır Birliklerine Sevkiyat Sürüyor
42 dakika önce
Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen tanklar, Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Çeşitli birliklerden Hatay
'a gönderilen tanklar, Kırıkhan
ilçesine ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından daha önce demir yolu ile Hatay'ın İskenderun
ilçesine ulaştırılan tanklar, geniş güvenlik önlemi altında Kırıkhan ilçesinde bulunan askeri birliğe ulaştırıldı.
Tankların gün içerisinde Suriye
sınırında bulunan askeri birliklere sevk edileceği öğrenildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:24 Kaynak: İHA
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