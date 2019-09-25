Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor
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Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:56 Kaynak: İHA
Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı devam ediyor.
Hatay'a daha önce çeşitli birliklerden demiryolu ile getirilen ve Kırıkhan ilçesinde bekleyen tanklar, askeri tırlara yüklenerek geniş güvenlik önlemeleri altında yola çıktı. Tanklardan oluşan sevkiyatın sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
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