Son Dakika Haberleri: Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor
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Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor

59 dakika önce

Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı devam ediyor.

Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor, System.String[]

Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı devam ediyor.


Hatay'a daha önce çeşitli birliklerden demiryolu ile getirilen ve Kırıkhan ilçesinde bekleyen tanklar, askeri tırlara yüklenerek geniş güvenlik önlemeleri altında yola çıktı. Tanklardan oluşan sevkiyatın sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY

Kırıkhan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:56 Kaynak: İHA
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