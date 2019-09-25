Son Dakika Haberleri: Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor
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Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor

1 saat önce

Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyorHATAY - Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı devam ediyor.

Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor

HATAY - Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı devam ediyor.

Hatay'a daha önce çeşitli birliklerden demiryolu ile getirilen ve Kırıkhan ilçesinde bekleyen tanklar askeri tırlara yüklenerek geniş güvenlik önlemeleri altında yola çıktı. Tanklardan oluşan sevkiyatın sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor

Hatay, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:39 Kaynak: İHA
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