Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor
1 saat önce
Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyorHATAY - Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:39 Kaynak: İHA
Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor
HATAY - Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı devam ediyor.
Hatay'a daha önce çeşitli birliklerden demiryolu ile getirilen ve Kırıkhan ilçesinde bekleyen tanklar askeri tırlara yüklenerek geniş güvenlik önlemeleri altında yola çıktı. Tanklardan oluşan sevkiyatın sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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