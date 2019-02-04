Hatay'dan Sınır Birliklerine Zpt ve Komando Sevkiyatı
51 dakika önce
Hatay'dan Şanlıurfa sınırına 30'un üzerinde ZPT araçları ve komando sevk edildi.
Hatay
'dan Şanlıurfa
sınırına 30'un üzerinde ZPT araçları ve komando sevk edildi.
Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinden geçerek sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden gönderilen 30'un üzerinde zırhlı ZPT personel taşıyıcı askeri araç ve komandolar Şanlıurfa sınırına doğru hareket etti.
Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:47 Kaynak: İHA
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