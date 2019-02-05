Hatay'dan Sınır Birliklerine Zpt ve Komando Sevkiyatı
34 dakika önce
Hatay'dan Cilvegözü Sınır Kapısı'na 30'un üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve komando sevk edildi.
Hatay
'dan Cilvegözü
Sınır Kapısı'na 30'un üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve komando sevk edildi. Türkiye
'nin değişik birliklerinden gönderilen 30'un üzerindeki Zırhlı Personel Taşıyıcı araçlar ve komandolar, Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinden geçerek Cilvegözü sınırı yönüne hareket etti.
Askeri araçların çeşitli birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:18 Kaynak: İHA
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