Son Dakika Haberleri: Hatay'dan Sınır Birliklerine Zpt ve Komando Sevkiyatı

Hatay'dan Sınır Birliklerine Zpt ve Komando Sevkiyatı

34 dakika önce

Hatay'dan Cilvegözü Sınır Kapısı'na 30'un üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve komando sevk edildi.

Hatay'dan Sınır Birliklerine Zpt ve Komando Sevkiyatı, System.String[]
Hatay'dan Cilvegözü Sınır Kapısı'na 30'un üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve komando sevk edildi.

Türkiye'nin değişik birliklerinden gönderilen 30'un üzerindeki Zırhlı Personel Taşıyıcı araçlar ve komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Cilvegözü sınırı yönüne hareket etti.

Askeri araçların çeşitli birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:18 Kaynak: İHA

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