Son Dakika Haberleri: Hatay'dan Sınıra Askeri Araç Sevkiyatı

Hatay'dan Sınıra Askeri Araç Sevkiyatı

1 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde askeri araçlar sınır birliklerine sevk edildi.

Hatay'dan Sınıra Askeri Araç Sevkiyatı, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde askeri araçlar sınır birliklerine sevk edildi.

İlçeye yük treniyle gelen askeri araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR'lara yüklendi. Askeri araç yüklü TIR'lar daha sonra sınır birliklerine doğru hareket etti.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:29 Kaynak: DHA

İskenderun, Hatay, Güncel
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