Hatay'dan Sınıra Askeri Araç Sevkiyatı
1 saat önce
HATAY'ın İskenderun ilçesinde askeri araçlar sınır birliklerine sevk edildi.
HATAY'ın İskenderun
ilçesinde askeri araçlar sınır birliklerine sevk edildi.
İlçeye yük treniyle gelen askeri araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR'lara yüklendi. Askeri araç yüklü TIR'lar daha sonra sınır birliklerine doğru hareket etti.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:29 Kaynak: DHA
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