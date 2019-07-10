Hatay'dan sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
41 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:42 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından, Suriye
sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor. Fırat
'ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Hatay
'dan Şanlıurfa
'nın Suriye sınırındaki Akçakale
ilçesine zırhlı araç ve komando sevkiyatı yapıldı. Zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) araçlardan oluşan konvoyun sınırdaki birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
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