Son Dakika Haberleri: Hatay'dan sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
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Hatay'dan sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

49 dakika önce

Hatay'dan sınıra askeri sevkiyat devam ediyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor.

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Hatay'dan sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor.
Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Hatay'dan Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı araç ve komando sevkiyatı yapıldı. Zırhlı personel taşıyıcı araçlardan oluşan konvoyun sınırdaki birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Hatay'dan sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:59 Kaynak: İHA
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