Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı
1 saat önce
Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, Hatay'dan sivil otobüslerle komando sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:35 Kaynak: İHA
Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, Hatay'dan sivil otobüslerle komando sevkiyatı yapıldı.
Askeri kargo uçağı ile Hatay Havaalanına gelen 200'e yakın komando, sivil otobüsler ve askeri araçlarla yola çıktı.
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