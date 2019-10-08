Son Dakika Haberleri: Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı
Son Dakika Güncel Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı

Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı

1 saat önce

Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, Hatay'dan sivil otobüslerle komando sevkiyatı yapıldı.

Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı, System.String[]

Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, Hatay'dan sivil otobüslerle komando sevkiyatı yapıldı.


Askeri kargo uçağı ile Hatay Havaalanına gelen 200'e yakın komando, sivil otobüsler ve askeri araçlarla yola çıktı.


Komandolar, Suriye sınırındaki birliklerde görevlendirilecek. - HATAY

Komando, Fırat, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:35 Kaynak: İHA
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