Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı
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Hatay'dan sınıra komando sevkiyatıHATAY - Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, Hatay'dan sivil otobüslerle komando sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı
HATAY - Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, Hatay'dan sivil otobüslerle komando sevkiyatı yapıldı.
Askeri kargo uçağı ile Hatay Havaalanına gelen 200'e yakın komando, sivil otobüsler ve askeri araçlarla yola çıktı.
Komandolar, Suriye sınırındaki birliklerde görevlendirilecek.
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