Son Dakika Haberleri: Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı
Son Dakika Genel Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı

Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı

1 saat önce

Hatay'dan sınıra komando sevkiyatıHATAY - Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, Hatay'dan sivil otobüslerle komando sevkiyatı yapıldı.

Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı

HATAY - Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, Hatay'dan sivil otobüslerle komando sevkiyatı yapıldı.

Askeri kargo uçağı ile Hatay Havaalanına gelen 200'e yakın komando, sivil otobüsler ve askeri araçlarla yola çıktı.

Komandolar, Suriye sınırındaki birliklerde görevlendirilecek.

Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı

Komando, Fırat, Hatay, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, ABD'nin hava sahası hamlesini yorumladı
'Sınırdaki evler boşaltılıyor' haberlerine kaymakamlıktan açıklama geldi Dışişleri'nden operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyeceğiz Sınıra sevk edilen Mehmetçiğe coşkulu karşılama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:31:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]