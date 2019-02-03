Hatay'dan Sınıra Zırhlı Araç Sevkiyatı
1 saat önce
Hatay sınırından Şanlıurfa-Suriye sınırına 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi.
Hatay
sınırından Şanlıurfa- Suriye
sınırına 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi.
Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Hatay'dan gönderilen 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı askeri araç, gece saat 03.30'da Kırıkhan
ilçesinden geçerek sınır hattına doğru hareket etti. Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:37 Kaynak: İHA
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