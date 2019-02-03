Son Dakika Haberleri: Hatay'dan Sınıra Zırhlı Araç Sevkiyatı

Hatay'dan Sınıra Zırhlı Araç Sevkiyatı

1 saat önce

Hatay sınırından Şanlıurfa-Suriye sınırına 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi.

Hatay'dan Sınıra Zırhlı Araç Sevkiyatı, System.String[]
Hatay sınırından Şanlıurfa- Suriye sınırına 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi.

Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Hatay'dan gönderilen 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı askeri araç, gece saat 03.30'da Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattına doğru hareket etti. Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:37 Kaynak: İHA

Suriye, Şanlıurfa, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vurdumduymaz Sürücü, Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti

18 Yaşındaki Kızını Uykuda Öldüren Babadan Kan Donduran Savunma Venezuela Altın Rezervlerini Araplara Gönderiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 11:46:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'dan Sınıra Zırhlı Araç Sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]