Sivas'ta düğüne gidenlerin bulunduğu hafif ticari aracın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta düğüne gidenlerin bulunduğu hafif ticari aracın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı

09.09.2022 00:12
Sivas'ta düğüne gidenlerin bulunduğu hafif ticari aracın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı

Hatay'dan Sivas'a düğüne gidenlerin bulunduğu ticari aracın devrildiği kazada biri hamile, üçü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Hatay'dan Sivas'a düğüne gidenlerin bulunduğu ticari aracın devrildiği kazada biri hamile, üçü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Sivas'taki yakınlarının düğününe katılmak üzere yola çıkan, Cuma Toranbeki (55) idaresindeki 31 AJH 840 plakalı hafif ticari araç Pınarbaşı- Şarkışla karayolu Kışla köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile birlikte Yüksel Toranbeki (45), Medine Toranbeki (8), Nehir Şanverdi (7), Emrullah Şanverdi (5), Reyhan Bülbül (18), Birgül Kızılarslan (23) yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sivas'taki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Hamile olduğu öğrenilen Reyhan Bülbül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Şarkışla, Hatay, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta düğüne gidenlerin bulunduğu hafif ticari aracın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta düğüne gidenlerin bulunduğu hafif ticari aracın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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