Hatay'dan Suriye Sınırına Asker Sevkiyatı
56 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda yapacağı operasyon öncesi askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda yapacağı operasyon öncesi askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor.
Askeri operasyon öncesinde Hatay
'daki çeşitli birliklerden yola çıkan askeri konvoy Kırıkhan
ilçesinden geçerek Suriye
sınır hattına doğru yola çıktı.
Bugün öğle saatlerinde 12: 35 itibarıyla gerçekleştirilen sevkiyatta 10 adet askeri araç Kilis
ve Şanlıurfa
Sınır hattındaki askeri birliklerde konuşlandırmak üzere Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis'e doğru hareket etti. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:23 Kaynak: İHA
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