Son Dakika Haberleri: Hatay'dan Suriye Sınırına Asker Sevkiyatı

Hatay'dan Suriye Sınırına Asker Sevkiyatı

56 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda yapacağı operasyon öncesi askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor.

Hatay'dan Suriye Sınırına Asker Sevkiyatı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda yapacağı operasyon öncesi askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor.

Askeri operasyon öncesinde Hatay'daki çeşitli birliklerden yola çıkan askeri konvoy Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru yola çıktı.

Bugün öğle saatlerinde 12: 35 itibarıyla gerçekleştirilen sevkiyatta 10 adet askeri araç Kilis ve Şanlıurfa Sınır hattındaki askeri birliklerde konuşlandırmak üzere Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis'e doğru hareket etti. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:23 Kaynak: İHA

Suriye, Hatay, Güncel
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