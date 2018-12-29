Hatay'dan Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor
1 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna olası operasyonu öncesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK
) Fırat'ın doğusuna olası operasyonu öncesi, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor. Bugün 10 askeri araç, Kırıkhan'dan geçerek Suriye
sınırına gitti.
TSK'nın Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik olası operasyonu öncesinde, birliklerinden yola çıkan askeri araçlar konvoy halinde, Kırıkhan'a geldi. Bugün saat 12.30 sıralarında gerçekleştirilen sevkiyatta 10 askeri araç, Kırıkhan'dan, konuşlandırılacakları Kilis
ve Şanlıurfa
sınır hattındaki askeri birliklere doğru hareket etti.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:43 Kaynak: DHA
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