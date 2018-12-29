Son Dakika Haberleri: Hatay'dan Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

Hatay'dan Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna olası operasyonu öncesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor.

Hatay'dan Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna olası operasyonu öncesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor. Bugün 10 askeri araç, Kırıkhan'dan geçerek Suriye sınırına gitti.

TSK'nın Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik olası operasyonu öncesinde, birliklerinden yola çıkan askeri araçlar konvoy halinde, Kırıkhan'a geldi. Bugün saat 12.30 sıralarında gerçekleştirilen sevkiyatta 10 askeri araç, Kırıkhan'dan, konuşlandırılacakları Kilis ve Şanlıurfa sınır hattındaki askeri birliklere doğru hareket etti.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:43 Kaynak: DHA

TSK, Suriye, Kırıkhan, Hatay, Güncel
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