Son Dakika Haberleri: Hatay'dan Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor (2)

Hatay'dan Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor (2)

1 saat önce

KONVOY HASSA'DAN GEÇTİTürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Fırat'ın doğusuna yapacağı olası askeri harekat öncesi Hatay'da konuşlandırılan askeri birlikler, Kırıkhan'dan geçiş yaparak, Hassa üzerinden Kilis yönüne doğru hareket etti.

Hatay'dan Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor (2), System.String[]
KONVOY HASSA'DAN GEÇTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Fırat'ın doğusuna yapacağı olası askeri harekat öncesi Hatay'da konuşlandırılan askeri birlikler, Kırıkhan'dan geçiş yaparak, Hassa üzerinden Kilis yönüne doğru hareket etti. Askeri konvoyun Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere görevlendirildiği belirtildi. 

Kasım NARCI/HASSA (Hatay),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:19 Kaynak: DHA

TSK, Kırıkhan, Hassa, Hatay, Güncel
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