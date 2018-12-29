Hatay'dan Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor (2)
1 saat önce
KONVOY HASSA'DAN GEÇTİTürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Fırat'ın doğusuna yapacağı olası askeri harekat öncesi Hatay'da konuşlandırılan askeri birlikler, Kırıkhan'dan geçiş yaparak, Hassa üzerinden Kilis yönüne doğru hareket etti.
KONVOY HASSA'DAN GEÇTİ Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin (TSK
), Fırat'ın doğusuna yapacağı olası askeri harekat öncesi Hatay
'da konuşlandırılan askeri birlikler, Kırıkhan
'dan geçiş yaparak, Hassa
üzerinden Kilis
yönüne doğru hareket etti. Askeri konvoyun Suriye
sınırında konuşlandırılmak üzere görevlendirildiği belirtildi.
Kasım NARCI/HASSA (Hatay),
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:19 Kaynak: DHA
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