Hatay'dan Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı
34 dakika önce
Hatay-Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye amacıyla aylar öncesinden Yayladağı'na getirilen askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.
Hatay- Suriye
sınırında bulunan askeri birliklere takviye amacıyla aylar öncesinden Yayladağı
'na getirilen askeri araçlar, Kilis
'e doğru hareket etti.
Çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen tank yüklü askeri araçlar, Yayladağı ilçesinden Kilis karayoluna doğru harekete geçti.
Tankların Suriye sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:18 Kaynak: İHA
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