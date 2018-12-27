Son Dakika Haberleri: Hatay'dan Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı

Hatay'dan Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı

24 dakika önce

Hatay'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı HATAY - Hatay-Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye amacıyla aylar öncesinden Yayladağı'na getirilen askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

Hatay'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı

HATAY - Hatay-Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye amacıyla aylar öncesinden Yayladağı'na getirilen askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.
Çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen tank yüklü askeri araçlar, Yayladağı ilçesinden Kilis karayoluna doğru harekete geçti.
Tankların Suriye sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:26 Kaynak: İHA

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